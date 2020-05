Exembajadora de EE. UU. asegura que Gobierno de México conocía corrupción de Genaro García Luna

Roberta Jacobson, exembajadora de Estados Unidos aseguró que el Gobierno de México y el de Estados Unidos conocían las acciones de Genero García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del país azteca, quien es acusado de haber tenido vínculos con el cártel de Sinaloa.

La exfuncionaria calificó como “inocente” el sugerir que el Gobierno de México no tenía información sobre este este caso en su momento. Agregó que no se puede culpar a su país por no tomar acciones al saber de la corrupción.

“El gobierno mexicano sabía tanto como nosotros, si no es que más, y nunca tomó acciones en su momento y por ello encuentro un poco ingenuo culpar a los Estados Unidos por no tomar medidas”, declaró Jacobson para el medio de Proceso.

Roberta S. Jacobson fue la encargada desde el 2007 de la Iniciativa Mérida, la cual investigó la corrupción en Estados Unidos. Además, trabajó en la Subsecretaría de Estado Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental entre el 2010 y 2011. Un año después, estuvo a cargo de la Subsecretaría de Estado adjunta.

La Iniciativa Mérida se estableció durante el mandato del expresidente Felipe Calderón. Fue el propio mandatario quien pidió ayuda para combatir el tráfico de armas y narcóticos en México, por lo que Estados Unidos apoyó con 2.900 millones para equipos militares, según recuerda Infobae.

Caso Genaro García Luna

Genaro García Luna fue detenido el año pasado luego de que Estados Unidos lo acusara de corrupción y de haber conspirado con traficantes de cocaína. Incluso se le acusó de recibir dinero del propio ‘Chapo’ Guzmán. El arresto se hizo efectivo en el estado de Texas y fue acusado de tres tres delitos relacionados con el narcotráfico.