Consejera de Cultura de Cataluña deja en suspenso la fecha de celebración de Sant Jordi 2020

Pese a que los gremios de editores y floristas habían fijado celebrar Sant Jordi el 23 de julio, la consejera de Cultura de Cataluña, Mariàngela Vilallonga, no asegura que esto vaya a ser posible pues depende de la evolución del coronavirus en la región.

“No estamos en condiciones de decir si sí o si no. Me gustaría que el 23 de julio pudiéramos salir todos a hacer un día del libro y la rosa excepcional pero en este momento no creo que estemos en condiciones de decir si sí o si no”, expresó Vilallonga el lunes 20 de abril durante una entrevista en Catalunya Radio.

Asimismo, afirmó que dentro de ocho días se llevará a cabo una reunión junto al presidente de la Generalitat, Quim Torra y con los representantes del sector del libro para abordar el tema.

Mientras tanto, este jueves 23 de abril que es el día original de Sant Jordi se “celebrará” durante el confinamiento con las librerías cerradas pero con las compras de libro online como protagonista.

A esto, la consejera opinó que desde el estado de alarma fue decretado “todos hacen lo que buenamente saben” en el sector de la Cultura.

Sector Cultura de Cataluña prevé plan ante crisis sanitaria

La consejera de Cultura de la Generalitat informó que prevén un plan para paliar el parón que está afrontando el sector debido a la crisis sanitaria por la COVID-19. Aunque aseveró haber estado en contacto con todos los afectados, aceptó que no podrá “contentar” a todos.

PUEDES VER Acusan al Ministerio de Sanidad de España de manipular sus redes sociales con el apoyo de bots

“Lo que es seguro es que no llegaremos a ayudar a todos porque el dinero es limitado”, advirtió Vilallonga, pues resaltó que el presupuesto para Cultura es bajo. En este sentido, su departamento tiene un ingreso del 0,6% de los presupuestos de Cataluña, una cantidad diferente al 2% que solicitaba Cultura previo a la crisis sanitaria.