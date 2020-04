López Obrador propone adelantar revocatoria de su mandato para el 2021 en México [VIDEO]

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador propuso cambiar la fecha del proceso electoral de revocación para su mandato. En ese sentido, AMLO señaló que dicho procedimiento se podría llevar a cabo en el 2021 y ya no en el 2022.

Durante su discurso en la conferencia matutina de este martes, López Obrador les planteó a los conservadores la posibilidad de que en las próximas elecciones federales de México se consulte a los electores si desean que su gobierno continúe.

“¿Qué les ofrezco a los conservadores? Con todo respeto, para que sea el pueblo, de manera pacífica, el que decida. Una tarjeta adicional, se va a votar por diputados, autoridades locales, y una boleta: ‘Quieres que continúe el presidente o que renuncie?’”, afirmó AMLO.

Asimismo, el titular del Ejecutivo federal recalcó que no podría continuar en el poder si no cuenta con el apoyo de la población. “No es que de que me eligieron por seis años y me tienen que aguantar a la fuerza”, detalló López Obrador.

Por otro lado, recordó que la posibilidad de revocatoria ya había sido planteada ante el parlamento mexicano, pero la medida fue desestimada por los políticos opositores.

AMLO

“…propuse que se hiciera el mismo día de la elección de junio, en la elección federal. Se opusieron los conservadores en el congreso a esa fecha, hay constancia de que envié la iniciativa para que se le consultara al pueblo y dijeron que no y a regañadientas, que hasta el 2022”, manifestó el presidente mexicano.

¿Por qué se habla sobre la revocatoria de AMLO?

El tema de la revocatoria surgió a raíz de una conferencia virtual del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a través del cual mostró sus inconformidades con respecto a las decisiones de Andrés Manuel López Obrador.

“El señor (López Obrador) tiene el apoyo que le dio esta estructura democrática. (…) Ya sucedió, no somos los primeros que estamos pidiendo que se vaya (…) pero democráticamente vamos a tener que esperar”, precisó Carlos Salazar Lomelín, presidente de la CCE.

¿Cuándo se aprobó el proyecto de ley de la revocatoria?

El congreso aprobó esta iniciativa en noviembre del 2019, por lo que se realizará el referéndum de revocación de mandato en el 2020.

Cabe señalar que desde su campaña presidencial en 2018, AMLO propuso que dicho ejercicio democrático se empalmara con las elecciones federales de México en 2021.