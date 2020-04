España registra la menor cifra de fallecidos de las últimas tres semanas

En las últimas 24 horas, España ha reportado 510 decesos a causa del coronavirus, según información oficial. Esta cifra es la menor registrada en todo el país desde el pasado 23 de marzo, por lo que se ve reflejada la tendencia a la baja de la pandemia. Hasta el momento, 16 353 personas perdieron la vida por el virus.

Se notificó también que los nuevos positivos han sido 4830, alcanzando un total de 161 852. Los pacientes que han superado la enfermedad ascendieron en 3500 más respecto a la jornada anterior, lo que eleva a 59 109 la cantidad de curados y representa el 36.5 % del total de contagios.

PUEDES VER Madrid eliminará el requisito de la edad para decidir traslados hospitalarios

De todos modos, los reportes del Ministerio de Sanidad deben ser tomados con cautela, ya que no muestran a totalidad la situación del país. Los fallecimientos que se toman en consideración en el informe son aquellos que sucedieron en hospitales o de los que fueron diagnosticados mediante pruebas de laboratorio; los ocurridos en centros de mayores y domicilios no ingresan en la contabilización.

Evolución diaria del coronavirus en España según situación clínica. Información al 11 de abril de 2020. (Foto: Ministerio de Sanidad de España)

Asimismo, los positivos nuevos son una radiografía de dos semanas atrás, puesto que ese es el periodo en que una persona incuba el virus, presenta síntomas y puede ser diagnosticada. No obstante, la cifra se conoce por la disponibilidad de pruebas de diagnóstico, mismas que no están disponibles en toda la red sanitaria. Incluso, existe la posibilidad de que el 90 % de los contagios no hayan sido detectados, según indicó Sanidad.

Pese a las falencias en los reportes diarios, expertos han señalado que los datos permiten analizar la tendencia del coronavirus en el país. Uno de los hitos más importantes se presentó 10 días atrás, cuando los centros de urgencias tuvieron un menor ingreso de pacientes. Esta situación alivió las atenciones en los hospitales, por lo que algunos podrían retomar las atenciones con normalidad.

Pacientes ingresados en UCI por coronavirus

Debido a los diferentes criterios de contabilización utilizados por las comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad no ha brindado información de las personas ingresadas en UCI y de los hospitalizados desde hace cuatro días.

Algunas autonomías realizan el conteo de hospitalizaciones con datos acumulados desde el inicio del brote, mientras que otras brindan el informe del día.(Foto: EFE)

La información disponible permite conocer que Madrid es la autonomía con un gran número de pacientes en cuidados intensivos, aunque ha tenido un descenso considerable desde hace cinco días. Este sábado se han confirmado 1376.22 ingresos menos respecto al último viernes.

Sumado a esto, Madrid concentra la mayor cantidad de fallecidos a causa del COVID-19 con 6084 decesos. A esta comunidad le sigue Cataluña, con 3311 y Castilla-La Mancha, con 1483 vidas cobradas.