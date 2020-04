Colombia: mujer con COVID-19 violó la cuarentena y contagió a un bebé, una niña y tres adultos

Un pueblo en el departamento de Caldas (Colombia) ha quedado consternado tras el múltiple contagio que ha provocado una mujer infectada con COVID-19. No cumplió con la cuarentena a pesar de haber sido diagnosticada con la enfermedad desde el 30 de marzo.

La mujer de 65 años, sabiendo que había contraído el virus, salió a la calle y contagió a un bebé, una niña de 13 años y a otros tres adultos en la localidad de La Dorada, según recoge el portal Publimetro Colombia.

El hecho fue conocido después que las autoridades sanitarias de dicho pueblo decidieran trazar el cerco epidemiológico de los contagiados con COVID-19 en el municipio. El alcalde de La Dorada, César Alzate, habló sobre el tema desde una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook.

“Lo triste es que esta señora no fue juiciosa, porque no se quedó en casa y no hizo la cuarentena. La vimos recibiendo visitas”, aseguró Alzate. Además, refirió que las personas que contagió serían una mujer de 56 años, un niño de 2 años, una de 13 y un anciano de 70 años.

La autoridad informó que cuando se le diagnosticó la COVID-19 a la cuestionada mujer, tampoco se encontraba en casa. “Todos esos actos hacen que otras personas entren en ese nivel de riesgo”, añadió.

Sin embargo, pese a que la irresponsabilidad de la mujer ha desencadenado una serie de contagios, la autoridad municipal aseguró que no planea buscar culpables, pero después de este hecho, quiere crear consciencia para que los contagios no se sigan extendiendo alrededor del departamento.

Hasta el jueves 9 de abril, del departamento de Calda ha registrado 24 casos confirmados de coronavirus, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).