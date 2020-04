Disney se ilumina de azul para agradecer a los médicos que luchan contra el coronavirus

View this post on Instagram

El "Enchanted Storybook Castle", o "Castillo de Cuento Encantado" en español, en Shanghái Disneyland realizó una proyección en el Día Mundial de la Salud para agradecer a todos los médico, enfermeros y personal que están ayudando para frenar esta pandemia. #EnchantedStoryBookCastle #Disney #Disneyland #ShanghaiDisneyland #China #DíaMundialDeLaSalud #DiaMundialDeLaSalud #Shanghái #NatGeoTraveler