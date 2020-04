Director de Salud Pública de Estados Unidos pide una semana de cuarentena para su país

Jerome Adams Sunday, director de Salud Pública de Estados Unidos, pidió a los gobernadores estatales aplicar una cuarentena a fin de evitar que los hospitales colapsen por el incremento de casos de contagio de coronavrirus.

"El 90 % de los estadounidenses está haciendo su parte, incluso en los estados donde no han tenido orden de refugiarse en casa. Si no pueden darnos 30 días, gobernadores, dennos una semana, dennos lo que puedan para que no colapsen nuestros sistemas de salud”, dijo a la NBC News.

Por otro lado, indicó que en estos días se vivirán momentos cruciales para la lucha contra el COVID-19. “La próxima semana será nuestro momento ‘Pearl Harbor’, será nuestro momento ’11S’, será el momento más difícil para muchos estadounidenses en toda su vida”, comentó.

Estas alusiones revelan la preocupación de Adams por la situación de su país, pues en el ataque de Japón sobre Pearl Harbor murieron más de 2400 estadounidenses. Por otro lado, el ataque del 11 de septiembre de 2002 a los edificios del World Trade Center le quitó a vida a más 3000 civiles.

Los estados que se mantienen sin aplicar cuarentena son nueve: Arkansas, Iowa, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Utah y Wyoming. Aún no se sabe si las palabras del funcionario serán escuchadas por los gobernadores.

PUEDES VER Coronavirus en México: conoce los números en cada estado sobre el avance de la pandemia en el país

Estados Unidos es el país americano más afectado por la pandemia del coronavirus según el reporte de la Organización Mundial de la Salud al 5 de abril. El informe indica que en total han sumado 273 808 infectados y 7020 defunciones.

Ante este panorama, el presidente Donald Trump tampoco ha podido evitar expresar su preocupación. En conferencia de prensa, manifestó que la pandemia del coronavirus resulta ser el mayor desafío que la Primera Guerra Mundial.

PUEDES VER Alejandro Svarch Pérez: el titular de la Coordinación Nacional Médica de México

Además, indicó que en los siguiente días la cifra de muertos se incrementará. “Pero podría haber más si no hubiésemos tomado las medidas que tomamos en conferencia de prensa”, explicó el mandatario, quien señala que algunos estados piden mayor cantidad de medicamentos de los que necesitan.

A nivel mundial, la OMS ha reportado 1 133 758 casos de contagio y un total de 62 784 muertes. Estas cifras se aumentaron en 82 061 y 5798 respectivamente desde el día de ayer. La institución actualiza y comunica el informe todos los días.