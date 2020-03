Malasia: advierten escasez de condones por cierre de fábricas ante coronavirus

El mayor fabricante de condones del mundo, Karex Bhd, con sede en Malasia, advirtió que tras el cierre de algunas de sus fábricas por la pandemia del coronavirus, la producción de preservativos se ha visto afectado en un 50%, causando la escasez del producto.

Según informó El Universo, tres plantas de fabricación de los condones tuvieron que cerrar durante los últimos diez días debido al bloqueo impuesto por el gobierno para detener la propagación del COVID-19.

El cierre causó que no se fabriquen 100 millones de preservativos comercializados internacionalmente por marcas como Durex y suministrados a sistemas de salud estatales o distribuidos por programas de ayuda de Naciones Unidas.

La producción de preservativos se ha visto afectada en un 50 por ciento, informó el presidente ejecutivo de Karex, Goh Miah Kiat. (Captura: El Universo)

“Vamos a ver una escasez mundial de condones en todas partes. Mi preocupación es que para muchos programas humanitarios en África, la escasez no será solo de dos semanas o un mes, puede durar meses”, dijo a Reuters esta semana el presidente ejecutivo de Karex, Goh Miah Kiat.

No obstante, la compañía ha obtenido un permiso de exención para industrias críticas. Este viernes pudo retomar su producción, pero con sólo el 50% de su fuerza laboral.

Según Kiat, “la demanda de condones sigue siendo muy fuerte porque nos guste o no, todavía es esencial. Además, en este momento las personas probablemente no planean tener hijos. No es el momento, no con tanta incertidumbre".

Malasia es el país más afectado del sudeste asiático con 2161 infecciones por el coronavirus; también se registra 26 muertes. La cuarentena se mantendrá al menos hasta el 14 de abril. Los otros principales países productores de condones son China, donde se originó el COVID-19, India y Tailandia, que ahora están sufriendo un aumento de las infecciones.