Senador mexicano se casa por la iglesia en plena cuarentena por coronavirus [FOTOS Y VIDEOS]

Mi amor: hoy cumplimos dos semanas de casados por el civil @marianardzcantu Las circunstancias nos hicieron posponer la fiesta de la boda, cancelar la luna de miel, cambiar nuestros planes. Pero admiro tu entereza y altura de sobrepasar la situación. Lo IMPORTANTE ES QUE YA ESTAMOS JUNTOS, TE AMO