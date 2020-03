AMLO afirma que relacionar papel higiénico y coronavirus es fruto de la manipulación [VIDEO]

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, opinó sobre las compras de pánico realizadas a raíz del brote de coronavirus COVID-19. Denunció que forman parte de un intento de manipulación a la sociedad, al igual que ocurrió, según él, cuando perdió las elecciones presidenciales en 2006.

“Ahora con lo del coronavirus, los cubrebocas, ya dijo el doctor y hay que hacerle caso, de que si no uno no está enfermo no esté consumiendo eso porque se pueden utilizar y después se van a escasear –toco madera–, se necesitan. Aprovechando lo del papel sanitario, ¿cómo que se va a escasear el papel sanitario? ¿Qué relación hay? O que nos expliquen. Es la manipulación”.

“Yo me acuerdo que, cuando nos robaron la presidencia del 2006, estaba la campaña, la guerra sucia de que si ganábamos se iba a devaluar la moneda y se iba a quebrar el país”, detalló.

Durante la rueda de prensa matutina ofrecida este miércoles 18 de marzo, el mandatario azteca evocó los episodios vividos durante aquella campaña, cuando mucha gente decía que no votaría por él porque la Bolsa de Valores se desplomaría. “Pero si tú no tienes inversiones ahí, les contestaba, y decían: No, no”.

Recalcó que, 14 años atrás, las condiciones eran diferentes a las de hoy, puesto que no existían las redes sociales para responder a los ataques. “Se aplicaba cabalmente la máxima de Goebbels, el jefe de propaganda de Hitler, que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad”, agregó.

Mañanera de AMLO: López Obrador propone adelantar pensión a adultos mayores

Este miércoles, durante su conferencia matutina, el presidente de México anunció una nueva medida para contrarrestar el impacto del coronavirus COVID-19 en el país: adelantar los apoyos que se otorgan a cerca de ocho millones de adultos mayores, al equivalente de dos bimestres.

“En lugar de recibir 2 670 pesos, será el doble, pero van dos bimestres para que se administren”, detalló. De tal modo, el monto que recibirán a partir de esta semana equivaldrá, en lugar de un bimestre, a cuatro meses, es decir, 5 340 pesos mexicanos.