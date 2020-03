AMLO: “Tendría consecuencias si restringimos el acceso de extranjeros por coronavirus"

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se reafirmó durante su conferencia matutina, hoy 12 de marzo, que no se va a restringir el acceso a extranjeros por el temor a la pandemia Covid-19, ya que no hay demostración científica alguna que compruebe que estas medidas ayuden a disminuir el riesgo de transmisión.

Asimismo, el subsecretario de Prevención y promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que México no planea restringir vuelos, ni cerrar fronteras o puertos marítimos.

En medio de la conferencia matutina, este último jueves 12 de marzo en Palacio Nacional, afirmó que no hay demostración científica alguna que compruebe que estas medidas ayuden a disminuir el riesgo de transmisión y, por el contrario, tiene consecuencias económicas y sociales fuertes.

Desde el inicio, cuando se confirmó el brote del coronavirus, en todos los aeropuertos mexicanos se implementaron filtros, pero sólo para los viajeros que provenían de China, por lo que ahora se aumentarán los controles como el monitoreo de temperatura y la implementación de un cuestionario para detectar síntomas como malestar en el cuerpo, fiebre y tos, por lo que dijo, ahora será más notorio porque se prolongará.

AMLO: “Conservadores quisieran que todos nos contagiáramos de coronavirus”

Por otro lado, dijo que su gobierno actúa de manera responsable ante el brote del COVID-19 y calificó como “lamentable” que los conservadores quisieran que los mexicanos se infecten.

“Estamos actuando profesionalmente porque también, imagínense, los conservadores me echarían la culpa también a mí del coronavirus”, declaró en su conferencia de prensa matutina