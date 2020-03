Coronavirus: ciudadanos chinos regalan mascarillas en estación del Metro de Madrid [VIDEO]

Hasta el momento, España ya cuenta con más de 2100 infectados por el nuevo coronavirus y ha cobrado la vida de 47 personas. La rápida propagación del COVID-19 ha obligado al Gobierno a que decida el cierre de todos los colegios, la desinfección diaria del Metro de Madrid y la prohibición de la aglomeración de más de 1000 personas en los mayores focos de contagio.

Solo Madrid alberga la mitad casos positivos activos del COVID-19 del país, siendo la comunidad con más casos y fallecimientos en el territorio a causa del nuevo coronavirus. Una de las zonas donde más se notaron los efectos ha sido el barrio de Usera de esa ciudad, donde hay una fuerte presencia de la comunidad china.

Desde que empezó el brote del virus, los ciudadanos chinos cerraron sus comercios por temor a que se propague aún más.

Uno de los gestos de esta comunidad, que ha sido aplaudida por muchos, es que fueron observados repartiendo gratuitamente mascarillas en los accesos de la estación de metro Usera, a fin de intentar frenar la pandemia del nuevo coronavirus.

Sin embargo, esta no es la primera vez que los ciudadanos chinos tienen este noble gesto, pues cuando el virus de Wuhan llegó a Japón, varios de ellos regalaron 5000 mascarillas durante dos horas para limitar la propagación del SARS-CoV-2.

¿Debo utilizar mascarillas para protegerme del coronavirus?

La Organización Mundial de Salud (OMS) afirma que si no se presentan los síntomas característicos del COVID-19 o no se cuida de una persona que pueda haber contraído esta enfermedad, no es necesario llevar puesta una mascarilla clínica.

“Recuerde que las mascarillas desechables solo se pueden utilizar una vez y tenga en cuenta también que, si no está usted enfermo o no cuida de una persona que lo esté, está malgastando una mascarilla”, advierte la OMS.