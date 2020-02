Descubre por las cámaras de seguridad que su amigo abusaba de su perra preñada

Un hombre descubrió a través de los videos grabados por la cámara de seguridad instalada en su vivienda en Gloucester, Inglaterra, que su amigo abusaba sexualmente de su perra preñada.

Raymon McCloud fue descubierto y denunciado ante las autoridades policiales luego que Kasper Carlton, de 42 años, mostrara a los policías las imágenes de los salvajes ataques.

McCloud de 19 años no sabía que en el lugar había cámaras de seguridad cuando llevó a cabo sus maléficos y oscuros propósitos. Las autoridades arrestaron al abusador sobre quien pesa el delito grave de Clase 6 de conocimiento carnal de un animal y un cargo de delito menor de Clase 1 de crueldad animal.

“Me sorprendió. Me asustó muchísimo. Nunca había visto algo así en mi vida”, expresó Carlton al medio Metro sobre el hallazgo del clip. Agregó que ayudó al joven a recuperarse de una infancia abusiva en los últimos años.

“Todavía me preocupo mucho por él, pero lo que hizo fue puramente asqueroso”, añadió el dueño del can. El hombre no dudó en entregar el video a los efectivos del orden y al Departamento de Control Animal de Gloucester. Sin embargo, a pesar de lo sucedido, espera apoyar al adolescente que tiene un pasado lleno de dolor y sufrimiento.

Carlton indicó que al parecer las drogas están mellando la mentalidad del joven y están ocasionado que tenga un comportamiento repulsivo.

“Mi amigo se metió en el crack y la metanfetamina y todo cambió”, dijo el hombre al portal Metro. Las autoridades liberaron al agresor luego de imponer una fianza garantizada de 1500 dólares.