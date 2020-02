Cuatro patas para andar

Atascados en forcejeos políticos de coyuntura, se pierden de vista problemas centrales a abordar para que nuestra sociedad sea viable. La clave está en el brutal desencuentro existente entre la sociedad y las instituciones políticas y, en general, el Estado. Las respuestas no están en las reformas legales −política, judicial, etc.− por sofisticadas que estas sean.

La bomba de tiempo a desactivar está en la creciente −y explosiva− desigualdad; que asfixia y les cierra espacios a las mayorías. Quien sostenga que esto se resolverá a medida de que crezca la economía, está engañándose. El lapidario informe de la ONU Situación Mundial 2020 (LR 13/02/20) trata a la desigualdad no como “dato” inercial, sino como algo generado por poderosas fuerzas económicas, sociales y ambientales.

Ello se manifiesta en cuatro tendencias fundamentales que están llevando al mundo a un desastre que hará aparecer a Hiroshima como bucólicos fuegos artificiales. Ellas deben ser enfrentadas con estrategias adecuadas y creativas.

El cambio climático, como lo demuestra el informe de la ONU, no solo daña al mundo, en general. Lo hace en particular con los más pobres de las zonas rurales. De seguir llevando las cosas inercialmente, al límite, con el efecto casi incontrolado de muchas inversiones productivas o en infraestructura, los daños irreversibles generados conducen directamente al hambre y el desasosiego; y, con ello, a la eventual explosión social de millones en este mismo siglo.

Algo parecido ocurre con la innovación tecnológica, que a todos nos tiene maravillados. Electrónica y robotización que acerca al mundo y aumenta la eficiencia, sí; pero que tiene su propio impacto en exclusión y marginación. Tanto de quienes quedan fuera de la posibilidad de conseguir un empleo que ahora hace un robot; como de quienes no pueden acceder a tanta tecnología y modernidad.

El reto al mundo y a los gobiernos: políticas públicas para expandir y masificar el acceso de esa innovación. Con ello se podría facilitar programas de educación no presencial, asistencia de salud, acceso a empleos a distancia, etc., en la medida en que este sea un objetivo central de una política pública. Si esto no es objetivo nacional de países como el Perú, la marginación de los más será el resultado.

Las migraciones internacionales están cambiando el mapa demográfico del mundo. América Latina ha estado un poco fuera de ello ya que han sido otras regiones las receptoras de esos flujos de millones. Pero llegó la hora. Y, con ello, el reto de políticas públicas frente a este fenómeno social, que es normal, previniendo y evitando desde el gobierno, eso sí, tentaciones xenofóbicas o gestos “para la tribuna” buscando un puntito en las encuestas.

La incontenible urbanización es la cuarta bomba de tiempo. Ciudades insostenibles. Que hace rato han dejado de ser mera competencia de un gobierno municipal y que deben merecer prioridad en las políticas públicas del Estado. Sin planificación urbana, transporte público que funcione y servicios básicos, están allí varias Hiroshimas que hace rato superaron las capacidades y posibilidades de municipios metropolitanos rebasados.