’Un día sin mujeres’: la millonaria perdida del paro nacional que afectará a México

‘Un día sin mujeres’ costaría más de 26 mil millones de pesos y afectaría monetariamente a México, reveló el Centro de Investigación de la Mujer en Alta Dirección (CIMAD).

La protesta contra el feminicidio, la violencia de género y el acoso sexual convocada para el próximo 9 de marzo, paralizaría la economía del país en 40 %, ya que la fuerza laboral femenina contribuye con la riqueza del PIB.

PUEDES VER Caso Fátima: secuestradora habría sido amenazada por su esposo para raptar a la niña de 7 años

En México cada 36 horas una mujer es asesinada. Foto: resumen Latinoamericano.

Lo que se perdería es muy significativo si tomamos en cuenta que el Producto Interno Bruto (PIB) que se genera a diario es de 65 mil 753 millones de pesos. Entonces el paro nacional restaría 26 mil 301 millones 370 mil del total.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que las mujeres ocupadas económicamente en México ascienden a un total de 22 millones 32 mil 255.

Si en términos laborales hablamos, la ausencia de las más de 22 millones de trabajadoras sería un equivalente a la suspensión de actividades de la industria automotriz durante 24 días.

Además, a eso debemos sumarle los otros daños que la marcha causaría en otros sectores; debido a que ‘Un día sin mujeres’ también busca que ellas no acudan a las escuelas, no compren y -mucho menos- que no paguen nada.

Mientras se discute el escenario laboral y económico del próximo 9 de marzo, CIMAD que es presidida por Eugenio Gómez Alatorre, sostuvo que las desigualdades y los obstáculos que enfrenta el género femenino para su desarrollo profesional, cuestan y restan crecimiento al PIB.