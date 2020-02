Un documental sobre el historiador Abdur-Rahman Muhammad, que dedicó su vida a investigar a los verdaderos asesinos de Malcolm X, el líder del movimiento por los derechos de los afroamericanos, ha conseguido que el fiscal de Manhattan, Cyrus Vance Jr., reabra el caso 55 años después de los hechos. Hasta la emisión por Netflix de los 6 episodios de la serie dirigida por Rachel Dretzin y Phil Bertelsen, a los escolares afrodescendientes de los Estados Unidos se les relataba la versión oficial de que los autores del homicidio fueron capturados y condenados. La docuserie “¿Quién mató a Malcolm X?” demuestra que no es verdad.

Muhammad revisó archivos, entrevistó testigos e incluso contactó a los agentes del Departamento de Policía de Nueva York y del Buró Federal de Investigaciones (FBI), que rápidamente acusaron del homicidio a Talmadge Hayer, Norman 3X Butler y Thomas 15X Johnson. Durante el juicio, Hayer, quien confesó haber sido parte de la conspiración, afirmó que Butler y Johnson eran inocentes. Sin embargo, los tres recibieron la misma condena de cadena perpetua.

Hayer luego dio los nombres de los criminales, entre ellos William Bradley, un exconvicto que había cambiado de nombre al de Al-Mustafa Shabazz. Las autoridades rechazaron reabrir el caso, pero Muhammad persistió en su propósito y encontró a Shabazz. Por desgracia, este murió en 2018, antes de confrontar a los tribunales. No obstante, el fallecimiento no impidió que se revelara la historia oculta. Mientras no haya justicia, la investigación nunca termina.