“Ya soy Barbie”: la dolorosa y extenuante cirugía de feminización facial de Rodrigo Alves

Convertida en una celebridad trans, Rodrigo Alves (36) apareció en sus redes sociales para mostrar el resultado de su cirugía de feminización facial, para la cual viajó a Bélgica hace cuatro días.

Según comentó, fue un procedimiento extenuante y doloroso por el que pagó cerca de 700 mil dólares.

También conocida como FFS por sus siglas en inglés, la cirugía plástica puede incluir varios procedimientos óseos y de tejidos blandos, como levantamiento de cejas, rinoplastia, implantación de mejillas y aumento de labios.

En el caso de Rodrigo Alves, fue necesario una “reducción del hueso de la ceja tipo III (con un estiramiento de cejas y reducción de la línea del cabello), restauración de mentón y mandíbula y eliminación de la manzana de Adán”.

Bart van de Ven, un cirujano maxilofacial holandés especializado en tratamiento de mujeres trans, fue el encargado de practicarla.

“Voy a relajarme mientras me cuido el cabello”, se le escucha decir a Rodrigo Alves mientras realiza un en vivo en su cuenta de Instagram.

"No es muy atractivo en este momento, así que estoy sentado aquí mientras él se lava y usa una bonita máscara para el cabello".

Tras declararse como una chica trans, se sometió a otros procedimientos como implantes mamarios durante un viaje a Turquía y admitió que continuará recibiendo mejoras quirúrgicas.

En los clips de Instagram, Rodrigo Alves apareció de buen humor mientras tomaba champán. “Champán después de la cirugía, ¡ese es mi medicamento!”, bromeó.

“No puedo hablar muy bien porque me quitaron la manzana de Adán, así que me duele la garganta. Mis ojos están muy morados e hinchados, no puedo ver nada. No puedo ver mi nueva cara", siguió.

Cabe indicar que, a partir de enero de 2018, Alves se ha sometido a unos 103 procedimientos cosméticos, incluidas inyecciones, 51 de las cuales fueron cirugías plásticas.