Médicos que combaten el coronavirus en Hubei: “No tenemos tiempo para pensar en nuestra seguridad”

Yao es una enfermera que trabaja en un hospital de la ciudad de Hubei, Xiangyang. Trabaja en una “clínica de fiebre” donde analiza muestras de sangre tomadas para diagnosticar a cualquier persona sospechosa de tener coronavirus. Cuando estalló la epidemia, ella decidió ser voluntaria y quedarse.

“Me dije: prepárate y protégete bien. Incluso si no hubiera un traje de protección, siempre podría usar un impermeable. Si no hubiera una máscara, podría pedirles a amigos que me envíen una”, dice a BBC.

El hospital donde trabaja está bien provisto. El gobierno ha entregado recursos y empresas privadas han donado equipos. Sin embargo, todavía hay escasez de máscaras y trajes protectores. No todos los empleados están protegidos.

“Es un trabajo difícil, triste y desgarrador, y la mayoría de las veces no tenemos tiempo para pensar en nuestra propia seguridad”, explica Yao.

Por la gran cantidad de pacientes, el personal del hospital trabaja turnos de 10 horas. En ese lapso nadie puede comer, beber, tomar un descanso o usar el baño. “Al final, cuando nos quitamos los trajes, nuestra ropa está mojada por el sudor”, cuenta Yao. Por suerte, sus compañeros no se han infectado.

“En Occidente se habla sobre la libertad o derechos humanos, pero en China estamos hablando sobre la vida o la muerte. No sé si podría ver el amanecer mañana”, comenta.

Médicos infectados

Hasta ayer 14 de febrero, seis trabajadores sanitarios han muerto y 1.716 han resultado infectados en China por el coronavirus, según un balance difundido por el gobierno chino.

Zeng Yixin, viceministro de la Comisión Nacional de Salud, ha advertido que el número de contagiados entre el personal médico está aumentando y ha pedido tomar medidas. Los hospitales han alertado de la escasez de equipos para ello, sobre todo de mascarillas.

“Las labores de los médicos en el frente son extremadamente duras; sus circunstancias laborales y de descanso son limitadas, las presiones psicológicas son grandes y el riesgo de infección es alto”, dice Zeng.

Más del 87% de los sanitarios infectados estaban en la provincia de Hubei, el epicentro del brote. Según Zeng, deben realizarse más análisis sobre el número de trabajadores infectados en hospitales.

Los hospitales de la región renovaron sus súplicas al público por ayuda para reponer sus suministros. La escasez se ha vuelto especialmente severa en Huanggang, una ciudad de siete millones no lejos de Wuhan, donde algunos miembros del personal médico llevaban impermeables y bolsas de basura como cubiertas de zapatos para protegerse contra la infección.

Hasta el momento, el virus ha causado la muerte de 1.476 personas y más de 64 mil infectados en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de salud global: la enfermedad ya es un riesgo más allá de China.

Precarias condiciones

- Los hospitales se están quedando sin suministros y a los médicos y enfermeras se les ha pedido que usen máscaras o pañales para que no tengan que cambiarse los trajes de protección con tanta frecuencia.

- Autoridades hongkonesas han reconocido tener solamente un mes de reservas de mascarillas para el personal médico, e intentan importarlas, pero la OMS advirtió que es insuficiente en todo el mundo.

- Actualmente, en los hospitales públicos de Hong Kong, 60% de las habitaciones de aislamiento están ocupadas por personas portadoras del nuevo coronavirus o por casos sospechosos de la epidemia.

OMS

- Aclaración. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que no ha emitido opinión sobre la disputa de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 ante la epidemia del nuevo coronavirus, pero dijo estar dispuesta a ayudar.