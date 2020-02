Ingrid Escamilla: el indignante testimonio del feminicida Erick Francisco [VIDEO]

El pasado fin de semana, Erick Francisco, de 46 años, asesinó a su esposa de 25, Ingrid Escamilla, en un escalofriante caso de feminicidio que ha estremecido a todo México y América Latina.

A través de sus redes sociales, el periodista Carlos Jiménez compartió un video que muestra el testimonio del criminal quien, en notorio estado de shock, contó cómo le quitó la vida a Ingrid. Según declaró, la discusión se habría originado porque la víctima se enojó de que su pareja “estuviera bebiendo alcohol”.

El feminicida es ingeniero civil y tiene un hijo de 14 años. Su esposa Ingrid y él discutieron la madrugada del domingo 9 de febrero en el departamento 501, en la calle Francisco Tamagno, colonia Vallejo, de la Ciudad de México. Tras perpetrar el delito, desolló a la joven y pretendió deshacerse de sus restos por las tuberías y en bolsas de plástico.

La declaración del feminicida

En la grabación, un agente policial interroga al despiadado sujeto de 46 años.

—¿Y por qué le hiciste eso a tu esposa?

—Le digo que empezamos a discutir. Y seguimos discutiendo, nos empezamos a forcejear. Después me dijo que me quería matar y le digo ‘Mátame’. Y que saco el cuchillo y le digo: ‘De una vez’, y fue cuando primero como que me lo enterró. Le digo: ‘Dale más fuerte de una vez’ y me pegó como dos veces más.

—¿Y por qué la destazaste?

— No quería que nadie se diera cuenta.

—¿Cómo fue que la mataste?

—Con ese mismo cuchillo que me golpeó: se lo enterré por el cuello.

—¿Y dónde tiraste todas sus partes, sus piezas, la carne que le quitaste?

—Le digo que al drenaje.

—¿Por qué querías ocultar los hechos?

—Por vergüenza, miedo.