África y Asia en emergencia tras brote de ‘la plaga más letal de los últimos tiempos’ [FOTOS]

El coronavirus no es la única amenaza latente en el mundo, ya que diversos países del este de África y Asia se declararon en emergencia tras el brote de langostas más grande de las últimas décadas.

Los campos de cultivo han sido consumidos por completo debido a miles de insectos en regiones como Somalia, Kenia, Etiopía y Pakistán.

Es precisamente este último país que detalló a los medios internacionales las nefastas consecuencias de la invasión. ‘’Tengo serias dudas de que lleguemos a los 27 millones de toneladas de trigo previstos’’, afirmó Nisar Khaskhali, funcionario de la Cámara de Agricultura de Sindh.

En el país musulmán no se veía una plaga de langostas de tal magnitud desde 1993, cuando enjambres de 50 millones de estas especies atacaban hasta 200 toneladas de alimentos al día.

“Contábamos con una veintena de aviones para aerosoles aéreos. Pero ahora solo quedan tres”, añadió. No obstante, indicó que “todavía es posible salvar la mayor parte de los cultivos”, pero avisó que “hay que actuar inmediatamente”, comenta el ministro de seguridad alimentaria, Majdum Khusro Bajtiar, recoge Infobae.

África abandonada ante la plaga

Somalia decretó la emergencia nacional el pasado domingo, y sus pobladores cuentan que desde hace 70 años no se enfrentaban a una plaga tan letal y no poseen los recursos para afrontarlo, mientras que Etiopía no puede sobrevolar los campos afectados debido a que la masiva presencia de las langostas no se lo permite y genera aterrizajes forzosos.

Otro país golpeado por la presencia de los insectos es Kenia, cuyas autoridades decidieron frenar la invasión con gases lacrimógenos y disparando con ametralladoras.

En Eritrea y Yibutí, los campesinos rocían pesticidas de forma manual en sus campos de cultivo para ahuyentar a las langostas.

La Organización de las Naciones Unidas expresó su pesar e indicó que en caso no se controle la plaga, los insectos continuarán expandiéndose hasta más países de Asia y África.

¿Cómo surgió la plaga de langostas en África?

Las atípicas condiciones climáticas que lastiman África contribuyeron al surgimiento de la plaga. La ONU detalló que las fuertes lluvias a fines del año pasado, inundaron regiones semiáridas y por eso las langostas se propagaron.

Entre 2003 y 2005, África también sufrió una plaga le costó 600 millones de dólares por los daños sufridos.