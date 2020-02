México: Joven novia huye de su boda para irse con hombre de 43 años

Como si se tratase de una escena de telenovela, una joven dejó 'vestido y alborotado’ a su futuro esposo para fugar con el amor de su vida, un hombre 20 años mayor que ella.

Esta amorosa historia tuvo lugar en la localidad de Tinum en el estado de Yucatán, México donde Rebeca de 18 años había sido obligada por sus padres a casarse con Jesús Manuel, un chico 2 años mayor que ella. La razón de este arreglo matrimonial se debe a que los progenitores de la novia se oponían a la relación que esta mantenía con un hombre de 43 años.

Según medios locales, la boda ya estaba pactada, sería el sábado 1 de febrero pero Rebeca no estaba dispuesta a casarse; así que armó un plan para poder librarse del matrimonio.

La joven se ofreció a limpiar el local donde se realizaría la fiesta; pero de un momento a otro “desapareció”. Los padres totalmente desesperados intentaron comunicarse con ella sin éxito alguno y tampoco llegó a dormir; así que no tuvieron de otra que dar aviso a las autoridades.

Su angustia no duraría tanto ya que la novia fugitiva se comunicó con ellos para dar aviso que se encontraba en Uayma al lado de su amor verdadero.

Los padres de Rebeca insistieron en no suspender la búsqueda hasta traerla de nuevo; no obstante las autoridades notificaron que no podían obligarla a regresar a su casa por tratarse de una persona mayor de edad y que se encontraba en el lugar bajo su propia voluntad.

Finalmente, la historia parece que tuvo un momentáneo final feliz. Los elementos de seguridad de Yucatán notificaron a Rebeca como localizada, mientras que los progenitores se resignaron a presentar cargo alguno contra el sujeto.