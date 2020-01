México: excandidato presidencial propone que solo voten los que pagan impuestos y las redes sociales estallan

El excandidato a la presidencia de México en 2012, Gabriel Quadri, ha desatado polémica en las redes sociales tras proponer que quienes tengan derecho al voto sean aquellos que pagan sus impuestos.

El también profesor de la Universidad Iberoamericana hizo este comentario el último sábado en su cuenta de twitter: “solo deberían tener derecho a votar quienes pagamos impuestos”.

Como era de esperarse, los cibernautas han desatado su furia contra el excandidato del partido Nueva Alianza a tal punto que lo han catalogado como una persona racista. Sin embargo el punto más álgido del debate no guarda mucha relación con las clases sociales; quienes lo han criticado señalan que Gabriel Quadri desconoce temas relacionados con los aspectos fiscales.

Y es que todos los mexicanos pagan impuestos sea cual sea el producto que se consuma debido a que la mayoría de productos -con excepción de algunos alimentos, medicinas y servicios- se gravan con el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

“Los niños pagan IEPS al comprar sus chocolates. Todos pagamos impuestos indirectos con el IVA”, es uno de los comentarios que respaldan el “desconocimiento fiscal” de Quadri.

Otros han preferido darle una sopa de su propio chocolate y han respondido al tuit poniendo en tela de juicio su capacidad de raciocinio y pensamiento: “Solo deberían tener derecho a emitir una opinión los que tienen cerebro”, “Y solamente los que tenemos cerebro deberíamos twittear. Así nadie tendría que leerte”.

Esta no es la primera vez que Gabriel Quadri se ve envuelto en una controversia por sus comentarios. Así pues, en una oportunidad señaló que “México sería un país de desarrollo medio y potencia emergente si no tuviese que cargar con algunos estados del sur como Guerrero, Oaxaca y Chiapas”. Sus declaraciones generaron que miles de usuarios pidiesen al Congreso de Oaxaca nombrarlo como persona no grata.