México: Madre de Fernanda, joven desaparecida en Querétaro, pide ayuda [VIDEO]

A través de un breve video, una madre pide ayuda para encontrar a su hija Fernanda, de 19 años, a quien no ve desde el pasado 23 de diciembre, fecha en que desapareció en la ciudad de Querétaro, México.

En medio de lágrimas y sosteniendo tres retratos de la joven desaparecida, la madre clama por ayuda a toda la ciudadanía, dado que las autoridades locales no la han apoyado. “No me han dicho nada. Yo soy la que está investigando todo”, declara.

“Ya no puedo. Desde el 23 de diciembre está desaparecida y no he sabido nada de ella. La necesito”, dice la mujer con tono afligido. El nombre completo de su hija es Fernanda Hernández Rivera, y desapareció en la colonia San Francisquito, Querétaro.

La mujer declara que ha acudido a la asociación civil Desaparecidos Justicia Querétaro A. C., quienes le han brindado apoyo y asesoría en su lucha por ubicar a Fernanda, la misma que no ha recibido por parte de las autoridades de la ciudad. La joven de 19 años acababa de tener un bebé.

Según Karla Quintana Osuna, directora de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), la cifra de desapariciones en México ha aumentado por lo menos en un 30%.

“La desaparición en México es claramente una crisis de graves violaciones a los derechos humanos, [...] los números que tenemos ponen a México en uno de los países que tiene mayor número de personas desaparecidas”, declaró.