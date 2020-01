Mujer y sus tres hijos mueren al caer su vivienda a un barranco durante torrencial de lluvias

Una familia de la localidad de Belo Horizonte, en Brasil, quedó sepultada sobre los escombros de su vivienda la noche del último viernes durante una jornada de intensas lluvias que afectan la zona.

La única persona que pudo sobrevivir a la tragedia fue Anselmo Pereira, que fue rescatado por los vecinos, mientras su esposa y sus hijos no corrieron con la misma suerte.

“Eran las 8:30 pm, ella estaba con los niños acostados en el dormitorio, sobre el colchón. Yo estaba en la cocina. La habitación desapareció repentinamente de una vez. Cuando lo vi, mi boca estaba llena de suciedad, mi ojo no se abría, lleno de suciedad. Los vecinos me tiraron. No había tiempo para nada ", dice Anselmo Pereira, según el portal Estado de Minas.

El hombre contó también que estuvieron a punto de salir de la vivienda porque sabían que estaba corriendo peligro, pero su esposa quería que sus hijos cenaran antes.

“No quería ir a ningún otro lado con hambre. Era una desesperación”, mencionó al medio de Brasil.

No se trataría del único desbarrancamiento en esa zona de Belo Horizonte. El Departamento de Bomberos y la Defensa Civil Municipal han estado en funcionamiento desde la mañana.

La Policía Militar de Brasil comentaron que hay registros de otros dos deslizamientos de tierra en Jardín Alvorada.

La madrugada de este sábado otro hombre reportó sobre el deslizamiento de tierras que estuvo a punto de llevarse su vivienda, por lo que pidió a las autoridades el apoyo para poder ser trasladado hasta otra zona.