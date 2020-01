NASA: el rover Curiosity en Marte perdió su rumbo debido a un fenómeno desconocido

El rover Curiosity, explorador de la NASA en Marte, se desorientó sin motivo aparente mientras realizaba una serie de actividades en los alrededores del Monte Sharp, un lugar del Planeta Rojo donde busca indicios de vida.

En un comunicado sobre la misión, el geólogo planetario Dawn Sumner, miembro del equipo del rover, informó: “A la mitad de su última serie de actividades, Curiosity perdió su orientación".

La NASA no ha revelado lo que causó esta anomalía en el rover. En su lugar, explicó cómo se llegó a producir esta extraña desorientación. "Algunas de sus lecturas de actitud no eran del todo correctas, por lo que no pudo hacer la evaluación de seguridad esencial”, explicó el miembro del equipo del Curiosity.

Los científicos publicaron esta imagen del Curiosity al informar del problema que había ocurrido. Crédito: NASA.

Con “actitud”, Sumner se refiere a la ubicación del Curiosity en su entorno físico, y la posición de sus diversas partes (como su brazo robótico, que está cargado de instrumentos). Según el científico, si el rover pierde esta ‘consciencia’, podría actuar de forma autodestructiva, como golpear el brazo robótico en algo o apuntar una de sus cámaras al Sol.

“Por lo tanto, Curiosity dejó de moverse y se quedó parado en el lugar hasta que sus lecturas de orientación pudieran recuperarse”, explicó.

La NASA recibió sus señales

En la actualización de la misión, publicada el 20 de enero, se informó que el Curiosity siguió enviando información desde Marte, por lo que el equipo estuvo al tanto de lo que sucedía y pudieron desarrollar un plan de recuperación.

Los científicos lograron transmitir al Curiosity información de la actitud correcta. De esta manera, el rover recuperó la orientación.

“¡Aprendimos esta mañana que el plan fue exitoso y Curiosity estaba listo para la ciencia una vez más!”, anunció el miembro Scott Guzewich, científico atmosférico de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, el último martes en otra actualización.

Desde que el Curiosity aterrizó en el cráter Gale de 154 kilómetros en agosto de 2012, ha presentado problemas con su memoria y sus ruedas. Sin embargo, los científicos en la Tierra han logrado que el rover supere estas dificultades y lo han mantenido activo durante más de siete años en el Planeta Rojo.