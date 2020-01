La árbitro de ajedrez iraní que teme volver al país donde la condenaron por no llevar hiyab

Irán en polémica mundial por el caso de una árbitro de ajedrez, Shohreh Bayat, condenada por una fotografía en la que no lleva hiyab en la cabeza durante el Campeonato Mundial Femenino realizado en Shanghai.

Shohreh Bayat, de 32 años, dijo a los medios que no regresará a su tierra natal a menos que la federación de Irán le otorgue garantías de seguridad por escrito.

Era la primera vez Bayat participaba como árbitro principal de aquel evento, pero a Irán solo llegaron “malas noticias”: las imágenes de ella sin el uso de ese pañuelo en la cabeza.

Desde la Revolución Islámica del año 1979, en Irán rige un estricto código de vestimenta, que obliga a todas las mujeres a usar el velo o hiyab en la cabeza cuando están en público.

La disposición rige a su vez para las deportistas que compiten en el exterior. A quien viola esa regla se le castiga con amonestación pública, multas o arrestos.

Los activistas han estado protestando desde hace algún tiempo, incluida la campaña de redes sociales de 2014 iniciada por la periodista iraní exiliada Masih Alinejad, quien alentó a las mujeres iraníes a compartir autorretratos sin sus velos, que luego publicaría en la página de Facebook “My Stealthy Freedom”.

Shohreh Bayat no cree por su parte que el movimiento de denuncia del acoso sexual haya llegado al mundo del ajedrez. Foto: AFP.

Sin embargo, Shohreh Bayat no buscaba protestar cuando comenzaron a circular imágenes de ella con la bufanda alrededor de los hombros o suelta en la cabeza.

”Encendí mi teléfono móvil y vi que mi foto estaba en todas partes (en los medios iraníes)", contó a la BBC.

“Afirmaban que no llevaba un pañuelo en la cabeza y que quería protestar contra el hijab. Está en contra de mis creencias. Las personas deben tener el derecho de elegir la forma en que quieren vestirse, no debe ser forzado. Lo estaba tolerando porque vivo en Irán. No tenía otra opción", añadió.

Después de negarse a escribir una disculpa y una defensa del código de vestimenta iraní, Shohreh Bayat dijo que es demasiado arriesgado regresar a casa con su familia.

PUEDES VER Trudeau exige a Irán que envíe a laboratorio francés las cajas negras del avión siniestrado

“Hay muchas personas en prisión en Irán debido al pañuelo en la cabeza. Es un problema muy grave", dijo. “Quizás quieran marcar un precedente conmigo”.

Nigel Short, vicepresidente de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), respaldó a Bayat a través de su cuenta de Twitter y la definió como “una gran embajadora de su país”.

Cuando el deporte las apaña

Shohreh Bayat no cree por su parte que el #MeToo –el movimiento de denuncia del acoso sexual– haya llegado al mundo del ajedrez.

Sin embargo reconoce que existen "numerosas quejas de las mujeres sobre el formato de los torneos y sobre el monto de los premios".

La árbitra espera que en futuro las mejores jugadoras de ajedrez ganen tanto como Magnus Carlsen, el actual campeón del mundo noruego.

“Pero si comparamos las clasificaciones, los hombres son actualmente mejores que las mujeres”, afirmó Shohreh Bayat a la AFP.

Algunos consideran que la propia existencia de un campeonato femenino ya supone un freno a la igualdad de sexos.