Mascotas salvan a su dueño de morir baleado por su vecino [VIDEO]

Tres perros arriesgaron su vida para salvar la de su dueño durante un asalto en el patio delantero de su casa en Rayong, este de Tailandia.

Mai Boonyuen de 52 años fue defendido por sus mascotas a los que rescató de la calle, cuando su vecino identificado como Adisak Prakhongwong irrumpió en su propiedad, sacó una pistola y le apuntó.

Un video de una cámara de seguridad instalado en el lugar grabó el preciso instante en que Prakhongwong apunta a su vecino y hubiera perpetrado su intento de asesinato sino fuera por la intervención de los animales.

Los canes saltaron sobre el agresor y le mordieron los brazos y piernas dejándolo con graves heridas. La esposa de Boonyuen también trató de defender a su marido.

En declaraciones a las autoridades policiales, Boonyuen dijo que la disputa se habría originado durante una discusión que sostuvo con Prakhongwong hace unos años respecto a los espacios que dividen sus casas.

Su vecino ingresó a la vivienda escalando por la parte trasera del jardín. “Me protegí golpeando al intruso con un palo de golf, luego mis perros lo atacaron, salvándome a mí y a mi esposa”, dijo Boonyuen.

“Al parecer, mi vecino quería acabar con toda mi familia para terminar con el problema. No cabe duda que los perros son los mejores protectores del mundo. Kafae, Samlor y Nadam no tenían hogar antes de que los acogiéramos y ahora no me arrepiento de haberlos acogido como mascota, subrayó el hombre.

El capitán de policía Tongdao Kotlakkham, de Mueang Rayong, llegó al lugar y llevó a Prakhongwong al hospital para el tratamiento de sus heridas y luego someterlo ante la justicia.