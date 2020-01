“Él se lo comió o lo tiró por el inodoro”: Hombre muerde nariz de su expareja [FOTOS]

Allyson Danylko, de 24 años, alega que su exnovio, Nick Grewal, la agredió en el baño de su vivienda en la ciudad de Toronto, Canadá. El hombre mordió la nariz de la mujer. La víctima cree que el sujeto se comió o tiró la nariz al retrete porque las autoridades no lograron encontrarla.

La pareja comenzó a discutir en un club nocturno en la víspera de Año Nuevo y la situación se puso más violenta cuando regresaron a la vivienda. Allyson afirma que Grewal, de 30 años, estaba celoso por sus planes de viajar a Costa Rica sin él.

Esta agresión no fue la primera, la víctima fue presuntamente atacada por el sujeto en ocasiones pasadas, por lo que la mujer se arrepintió de retomar la relación, refiriéndose a ella con palabras ofensivas en una entrevista.

“No quería que me fuera de viaje. Me estaba mirando con una mirada loca de sus ojos. Estaba acorralada en el baño y él me sostenía contra la pared y yo gritaba, pero no me dejaba ir y me mordía la nariz”, dijo la víctima a Toronto Sun.

“Estaba sangrando y pasé junto a él, corrí hacia un vecino y comencé a golpear la puerta corrediza. Parecía una eternidad, pero la policía vino y me metió en una ambulancia”, agregó Allyson al medio local.

La policía recibió un llamado de una propiedad donde la nariz de una mujer había sido mordida a las seis de la mañana (hora local) del día de Año Nuevo. Por otra parte, la víctima se realizará una cirugía reconstructiva en la nariz con parte de la oreja en marzo.