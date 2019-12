Entra en vigencia Ley de Identidad de Género para personas trans

Chile. Este viernes 27 de diciembre entra en vigencia la Ley de Identidad de Género para personas trans y solteras que quiera cambiar su sexo y nombre legal en el Registro Civil del país del sur.

Por su parte, los menores de edad que deseen iniciar el trámite, deben remitir una solicitud judicialmente y bajo la representación legal de su apoderados. Estos casos serán vistos por el tribunal de familia u otro que sea competente. Cuando alcancen la mayoría de edad, podrán pedir una nueva modificación ante el Registro Civil.

La Ley que entra en vigencia este viernes 27 de diciembre en Chile, ''reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, cuyo objeto es regular procedimientos para acceder a la rectificación de la partida de nacimiento de una persona en lo relativo al sexo y nombre, ante el órgano administrativo o judicial respectivo [...]''

Además, aplica los siguientes fundamentos: la ''no patologización'', que garantiza a las personas trans no ser tratadas como enfermas, el principio de la no discriminación arbitraria y el respeto a la confidencialidad en relación a datos sensibles durante el procedimiento de rectificación.

Un estudio de Ipsos realizado en 2018, reveló que un 82% de chilenos aproaba la Ley de identidad de género. Créditos: T13.

Por otro lado, la Ley de Identidad de género reconoce el principio de dignidad en el trato por parte de todos los órganos del Estado, el interés superior del niño que garantiza el ejercicio pleno de sus derechos. Por último, la autonomía progresiva de todos los niños y adolescentes para hacer uso de sus derechos por sí mismos.

Cabe resaltar que desde que el Registro Civil chileno abriera las reservas para el trámite de cambio de sexo y nombre, se contabilizaron 921 solicitudes en todo el país. De este total, 136 requerimientos fueron agendados para este viernes 27 de diciembre, día en que entra en vigencia la Ley.