Profesora prohíbe a sus alumnos comer en un compartir si no llevan bocaditos

Una profesora de Mississipi (Estados Unidos) advirtió a sus alumnos que no comerían nada en una fiesta de Navidad de la clase si no llevaban comida. El caso fue compartido en las redes sociales, donde desató la indignación de miles de usuarios.

La denuncia fue hecha por Takaria Scott, una madre de familia, cuya hija asiste a una escuela del Distrito Escolar Público Meridian. Ella recibió una carta de la docente en la que se invitaba a los alumnos a un compartir en el aula. En el comunicado se indicaba que la menor debía llevar papas fritas y bolitas de queso.

Pero lo que llamó la atención de la madre fue la siguiente advertencia de la misiva: “Mi filosofía es: si ellos no traen nada, no comen nada”.

Scott manifestó ponerse molesta por la exigencia de la profesora, cuyo nombre no se ha revelado, y decidió compartir la carta en su cuenta de Facebook. “Esta no debe ser una filosofía para estos niños que están entre 6 y 7 años. Los niños son niños. Esto definitivamente no es aceptable para mí”, escribió la mujer en su publicación.

Luego de la viralización de la denuncia, el distrito escolar presentó sus disculpas a los padres de familia por el inconveniente. “Queremos que nuestros estudiantes vean la escuela como un espacio seguro”, manifestó la doctora Amy Carter, superintendente del distrito, en un comunicado.

“Nuestros estudiantes deben saber que, cuando vienen a la escuela, están en un ambiente donde son cuidados por sus profesores. Todos los estudiantes participarán y ninguno será hecho sentir incómodo si no trae bocadillos” se lee en el documento.