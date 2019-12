México: Hospitalizan a cuatro nadadoras por quemaduras tras explosión de caldera

View this post on Instagram

Melanie, Gaby, Ari, Vanessa y los papás de una de ellas sufrieron el pasado sábado quemaduras de hasta el 50% de su cuerpo por la explosión de una caldera en una fiesta en la que se encontraban. Las niñas que practican nado sincronizado también se encuentran muy delicadas y los gastos por los que van a pasar las familias se vienen muy fuertes. Les pido de su apoyo para hacer cualquier tipo de donación ya que lo que sea será muy bien recibido. Gracias de corazón por leer y si no te es posible apoyar económicamente te pido tus oraciones y buenos pensamientos para que ellas y sus papás salgan pronto del hospital 🙏🏻❤