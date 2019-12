AMLO descarta postular a reelección y señala: ''No hay que apegarse al poder''

Durante una gira que lo llevó por los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz, Andrés Manuel López Obrador respondió a las consultas de si postularía a un segundo periodo como mandatario.

En medio de la Asamblea Ejidal de Sembrando Vida, en Veracruz, el presidente de México tuvo que aclarar finalmente su postura tras ser interpelado por los asistentes a diferentes eventos de sus visitas, quienes le manifestaron su apoyo en una eventual nueva campaña presidencial.

''[...] no hay que tenerle mucho apego al poder'', señaló López Obrador y explicó que respeta los principios de la no reelección. ''Imagínense lo que dirían mis adversarios: ‘¿cómo va a seguir, si ya está chocheando?'', agregó.

De esta manera, el presidente de México confirmó que no postulará a un segundo mandato tras varias semanas de especulación. Por el contrario, decidió centrarse en hablar de su gestión actual y se comprometió a agilizar el proceso de transformación para que quede ''apuntalada'' al fin de su gobierno, en 2024.

El presidente de México recibido durante una de las visitas de su gira. Créditos: Regeneración.

A pesar de sus declaraciones, durante los eventos que en los que participó y cuando enumeraba los apoyos sociales que entregó a las poblaciones visitadas, el público se animó a aclamar la reelección.

Tras esto, AMLO (por las iniciales de su nombre completo), como es más conocido en México, reflexionó, esta vez en Tamaulipas: “¿Qué es el poder? el poder es humildad, el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, ese es el poder''.

El presidente de México descartó postular a la reelección y declaró estar enfocado en la transformación del país al 2024. Créditos: Twitter.

López Obrador aprovechó la ocasión para desestimar también los rumores sobre un posible deterioro en su estado de salud y aclaró que esa no es la causa de su negativa a postular a una reelección: ''Estoy al 100, pero no es por no estado de salud, es que debemos ser respetuosos del principio de la no reelección, debemos actuar con democracia”, enfatizó.