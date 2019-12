Cámara oculta capta el cruel maltrato que sufren los animales dentro de un matadero [VIDEO]

Este lunes ha sido publicado a través de la plataforma YouTube, un video en el que se muestran escenas de maltrato animal, además de las malas prácticas dentro de un matadero de Caudete, España.

Es un grupo de niños el que comienza el video. “Queremos que veáis este video, nuestros padres no nos dejan verlo, y esperamos que cuando seamos mayores, esto no exista”, dice una niña. Las imágenes siguientes muestra cómo los corderos mueren lentamente tras ser degollados in antes ser aturdidos, para aminorar el dolor.

Esto estuvo a cargo de la organización ecologista Equalia, quienes van haciendo públicos cuatro videos en este año sobre las situaciones de irregularidades sanitarias y maltrato animal en España.

Las siguientes imágenes pueden herir su susceptibilidad

Guillermo Moreno, presidente de la ONG ha explicado a 20minutos: “en algunos mataderos entran animales enfermos que repercuten en la salud de los ciudadanos”. Es por ello que, en el Día Internacional de los Derechos Animales, que se celebra este 10 de diciembre, la organización decidió publicar un nuevo contenido para denunciar las malas prácticas dentro de los mataderos.

Equalia pide la instalación inmediata de cámaras de vigilancia dentro de todos los mataderos para evitar estas situaciones, así como ya se ha puesto en países como Israel o Inglaterra para evitar este tipo de abusos e irregularidades.

Las imágenes que muestra el video publicado son bastante sensibles. En ellas se observan corderos desangrados totalmente conscientes, vacas golpeadas con palos, un caballo apiñado en un espacio reducido mientras es acuchillado por un trabajador.

“Tenemos que garantizar el bienestar animal, la higiene de las instalaciones y la seguridad alimentaria. No se puede generalizar, pero en muchos mataderos surgen irregularidades”, añade Moreno.