Albañil gana millonario premio de lotería, pero asegura que continuará trabajando

Un albañil del Reino Unido que ganó un millonario premio de lotería aseguró que continuará con su trabajo habitual desde la próxima semana.

El 19 de noviembre, Steve Thomson, de 42 años, ganó con su esposa Lenka la lotería Euromillones, haciéndose acreedores de un premio de 105,1 millones de libras esterlinas (cerca de 138 millones de dólares). No obstante, él aseguró al diario The Mirror que completará todos sus actuales trabajos de construcción, pues no quiere decepcionar a sus clientes antes de las fiestas de fin de año.

PUEDES VER Pareja decide seguir viviendo como en la década de 1940 [VIDEO]

“Todavía tengo trabajos que hacer antes de Navidad… Voy a mantener mi palabra de que serán completados. No voy a colgar mi cinturón de herramientas, definitivamente no”, afirmó.

Thomson vive con su esposa, quien trabajaba en una tienda local, y con sus tres hijos de 8, 10 y 15 años. Todos viven en una estrecha casa de tres dormitorios y planean mudarse a una vivienda más grande. Sin embargo, el ganador afirma que su premio es demasiado grande y piensa usarlo para beneficio de las personas de su comunidad.

PUEDES VER Joven con Síndrome de Down hace historia y se corona como reina de belleza en tradicional evento

“Vamos a hacer mucho bien con este dinero. Es demasiado para nosotros. Es tanto dinero que voy a ser generoso. Vivo en un pequeño pueblo, y no quiero dejar el pueblo, y lo que pueda hacer por el pueblo, lo haré. Tengo que ser sensiblemente generoso”, señaló.

“No sólo familia y amigos, sino que mucha gente se beneficiará de esto… Todos van a tener una buena Navidad”, sentenció el afortunado, quien expresó su intención de comprar casas para las familias del lugar.