Mujer descubre que su pareja le era infiel al revisar pulsera para la actividad física

Una mujer de Estados Unidos descubrió que su pareja le estaba siendo infiel al revisar un aparato para el control de la actividad física. Su historia ganó gran popularidad en Twitter.

A través de su cuenta en dicha red social, Jane Slater, una conocida reportera de televisión, comentó que su novio le había obsequiado para Navidad una pulsera Fitbit, la cual permite monitorear la actividad física de una persona. Con el fin de motivarse el uno al otro, ambos se animaron a sincronizar sus pulseras.

PUEDES VER Profesora pierde a su familia y su carrera tras convertirse en traficante de drogas

Una noche, sin embargo, el hombre había desaparecido. Eran alrededor de las cuatro de la mañana y la mujer pudo ver en la aplicación como los niveles de actividad física de su pareja aumentaban súbitamente.

“Alerta de spoiler: no estaba inscrito en una clase de OrangeTheory a las 4 am”, dijo Slater en un Tweet, dando a entender que su novio no había ido a entrenar a esas horas, sino que le estaba siendo infiel con otra mujer. Ella cerró su mensaje diciendo: “Ojalá esta historia no fuera real”.

En otro mensaje, la joven aseguró que el incidente le hizo llamar a la policía del lugar, puesto que ella estaba fuera de la casa con globos para celebrar el cumpleaños de su pareja. La mujer señaló que el comportamiento del hombre estaba “fuera de personaje”.

PUEDES VER Profesor afronta investigación tras pedirle a su alumno que le frote crema en la espalda [VIDEO]

Muchos seguidores en Twitter de la reportera se animaron a compartir sus propios testimonios de infidelidad, relacionados también con estos aparatos.

Hoy, Slater asegura haber superado esta historia y prefiere reírse de la situación. “Una vez me dijo una amiga que nos reiríamos de esto, mientras yo estaba llorando descontroladamente en el auto. Por suerte ya lo puedo hacer”, sentenció.