Perro es abandonado por auto en el que iban sus dueñas y corre para alcanzarlas [VIDEO]

Un perro fue abandonado por un auto en las calles de Coyoacán, en Ciudad de México, denunció un usuario de Facebook. Dos mujeres, presuntas dueñas del animal que iban al interior del vehículo, lo bajaron y lo dejaron a su suerte.

Josu Coria, quien hizo la publicación en redes}, dijo también que el perro intentó subir al auto, pero ellas no lo dejaron. Esperaron a que el semáforo cambie a verde y arrancaron sin dudar, escribió.

En la denuncia por Facebook, Coria también compartió una foto y un video de lo sucedido. En las imágenes, el perro rodea los autos que están detenidos en la autopista hasta llegar a ubicar el de sus dueñas.

En un intento por subir, corre detrás del vehículo en marcha arriesgándose de ser atropellado por las otras movilidades.

Denuncia vía Facebook. Foto: captura

La publicación fue compartida 15 000 veces y se viralizó rápidamente causando indignación en los usuarios. No obstante, hasta el momento solo se conoce el número de placa del auto.

De acuerdo con otros testigos, el can no paró de seguir tras el auto, y no se supo más de él.

