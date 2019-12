¿Cansado de la rutina? Los 15 lugares del mundo donde te pagan por vivir allí

No tener dinero ya no es excusa para dejar de recorrer el mundo. Si deseas tener nuevas experiencias o cambiar de rutina, existen lugares en en los que te podrían pagar si decides vivir allí.

Es posible que el lugar de tus sueños sea uno de estos rincones del planeta. En esta nota recopilamos una lista de los 15 sitios en los que podrías recibir una remuneración si decides mudarte, los cuales pertenecen a Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, entre otros.

Utrecht (Países Bajos)

Es una ciudad del centro de Países y el requisito para poder recibir una remuneración mensual de 920 dólares es mudarse completamente y emprender algún negocio.

Baltimore (Estados Unidos)

El programa Vacants To to Value ofrece 10 000 dólares para que quien se mude al lugar pueda comprar una casa desocupada y arreglarla a su gusto.

Camden (Canadá)

El lugar tiene objetivo reactivar la economía. La estrategia canadiense consta de regalar 2,8 hectáreas de tierra a los emprendedores que consigan crear 24 puestos de trabajo.

Locania (Italia)

Se busca repoblar el sitio. El alcalde anunció que quienes se muden recibirán un pago de 10 000 dólares en tres años. El requisito es que tengan un hijo y un salario mínimo de 6 500 dólares.

New Haven (Estados Unidos)

La condición para residir en el lugar es mudarse totalmente por 5 años, que los ingresos no superen el 120 % de los de una familia local y conseguir un permiso de residencia. A través del programa Re:New Haven, reciben 80 000 dólares destinados para la compra de una vivienda, sus renovaciones y el pago de las matrículas del colegio de los hijos.

Tulsa (Estados Unidos)

La migración a ciudades más grandes del país norteamericano está ocasionando que el lugar reduzca su cantidad de población. El programa ofrece 10 000 dólares para quienes se muden. ¿Los requisitos? Solo vivir en el lugar un año y tener por lo menos 18 años.

Saskatchewan (Canadá)

Está destinado para estudiantes. El programa Graduate Retention Program Application brinda 20.000 dólares para quienes logran graduarse en los centros educativos del lugar. El requisito es residir en el sitio canadiense al menos 7 años luego de terminar los estudios y trabajar allí.

Vermont (Estados Unidos)

Debido a la ola de despoblación, el programa norteamericano Remote Worker Grant Program ofrecen 10 000 dólares para los que deseen residir en el lugar. En el 2019 se seleccionaron 100 personas, desde el próximo serán 20 nuevas cada año.

Albinen (Suiza)

Desde 2017, el lugar ofrece 55 000 dólares para quienes se muden totalmente. Los requisitos son tener menos de 45 años y permanecer al menor por diez años. Se brinda una casa vacía o terreno y se ofrece 24 000 dólares por cada adulto y 9 500 por hijo.

Harmony (Estados Unidos)

El sitio está ubicado de numerosa naturaleza y habitado por Amish. Se paga hasta 12 mil dólares para poder construir una casa en la localidad estadounidense.

Kaitangata (Nueva Zelanda)

Se brinda un lote de tierra y una casa valorizada en 230 000 dólares neozelandeses. Además, no tendrás que preocuparte por conseguir un empleo ya que te lo brindan. Las solicitudes que llegan son incontables.

Tristan de Acuña (Sudáfrica)

El Gobierno paga los gastos de viaje y alojamiento con el fin de aumentar la población y activar la economía. Por el momento hay un promedio de 300 habitantes.

Cataratas del Niágara (Estados Unidos)

Los estudiantes de cualquier parte del mundo que residan 2 años en el lugar pueden recibir unos 600 dólares mensuales. El programa se llama Housing Incentive y los requisitos son cursar estudios en la ciudad de EE. UU.

Pipestone (Canadá)

Los terrenos tienen un costo accesible: van desde 8 dólares. El objetivo es venderlas para poder poblar el lugar. También se ofrece 25.000 dólares como incentivo para quienes deseen vivir allí. Se debe emprender un negocio o construir una casa.

Alaska

El Estado reparte 25% de los ingresos por petróleo entre sus habitantes permanentes. De esta forma, cada uno recibe alrededor de 2 000 dólares al año. Los requisitos son no contar con antecedentes penales y no ausentarse por 190 días en un año.