Estados Unidos: Con Apple Pay y Google Pay se pueden realizar donaciones navideñas

Las donaciones se modernizan. En Estados Unidos, los voluntarios del “Ejército de Salvación” han optado por usar la tecnología en favor de los más necesitados. Esta organización caritativa ahora acepta pagos por Apple Pay y Google Pay.

La antigua usanza de las personas altruistas no ha quedado relegada, ya que siguen saliendo a las calles con una campanilla con una sola consigna: recaudar dinero para comprar comida, ropa y juguete para los más necesitados en el marco de la campaña navideña.

La campaña del “Ejército de Salvación” es una estampa tradicional que data desde hace más de un siglo. Su forma tradicional ha sido complementada por el uso de la tecnología. Cabe precisar que la organización caritativa utiliza por primera vez Apple Pay y Google Pay para hacer posible la donación a nivel nacional.

Frente a esta incursión de la organización filantrópica, el “capitán” Matt Madsen, secretario de división del “Ejército de Salvación” para San Francisco (California), declaró a Efe respecto a la efectividad de estos sistemas. “Hemos probado en el pasado distintas maneras de llevar a cabo transacciones electrónicas y esta parece la mejor manera y la más segura”, sostuvo.

Los voluntarios siguen llevando los tradicionales calderos rojos, pues aún hay personas que prefieren depositar billetes o monedas en esos objetos. La organización altruista ha bautizado al sistema de pagos como “Kettle Pay” (Caldero de Pago). Ellos le pusieron ese nombre para homenajear a la tradicional herramienta de los filántropos.

La forma de donar es sencilla, dado que los miembros del “Ejército de Salvación” llevan un caldero con un código QR para que los usuarios de iPhone y de móviles con sistema operativo Android puedan donar escaneando el código mediante la cámara.

Una vez se ha establecido contacto mediante el sistema de pagos “Kettle Pay”, el usuario recibe en la pantalla de su celular varias opciones de donación: US$ 5, US$ 10, US$ 25 u “otra cantidad”. Luego ellos tendrán que elegir una opción para confirmar el pago seguro mediante Apple Pay o Google Pay.

La organización filantrópica “Ejército de Salvación” ha sabido adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas, pues el internet de las cosas está en apogeo. Por otra parte, las personas pueden prescindir del dinero en efectivo al usar tarjetas de crédito o débito.