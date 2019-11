¿Quién es la niña que acusaron de “buscar atención” cuando en realidad tenía un tumor cerebral?

Kirsty, de 33 años, insistía en que su hija tenía algo malo pero los médicos no le creían. Ante su persistencia un doctor aseveró que la niña de seis años solo “buscaba atención”, cuando en realidad tenía un tumor cerebral con consecuencias devastadoras.

Kirsty y su esposo, Paul, llevaron en varias ocasiones a la menor al Centro Médico Caen situado en la localidad de Barnstaple, condado de Devon (Inglaterra), donde se cansaron de asegurar que Lyla O’Donovan no tenía ningún tipo de padecimiento, refirió este martes el Mirror.

“Mi esposa seguía diciendo que algo andaba mal con ella”, manifestó Paul citado por el diario local. “Cuando volvimos, dijeron ‘no hay nada de malo en ella, eres una madre sobreprotectora, estás empeorando la situación de lo que es, realmente no hay nada de malo en ella’”.

Lyla O'Donovan junto a sus padres y hermanos. Foto: Hartlepool Mail

Luego les comenzaron a decir que la niña “estaba buscando atención” y dado que los especialistas se lo repitieron constantemente, “comencé a creer eso”, confesó Paul; un cabo del Ejército.

Pero la madre no desistió. En septiembre de 2016 llevaron a su hija al Hospital Real de Niños de Bristol, donde una resonancia magnética detectó dónde se encontraba el tumor, por lo cual ahora el objetivo era eliminarlo.

En octubre la operación fue exitosa, pero dado que el tumor creció por tanto tiempo la niña perdió movimiento en todo su lado izquierdo, capacidad cognitiva y ahora sufre convulsiones debido a la presión en su cabeza.

Lyla usa una silla de ruedas para ayudarla a moverse cuando se cansa. Foto: Kennedy News

“Para ser honesto, me enoja mucho, realmente me frustra. No hay pruebas contundentes, pero si hubieran detectado algunos de esos signos antes y los hubieran detectado cuando era más pequeña, no creo que ella estaría teniendo todos estos problemas”, lamentó Paul.

El tamaño del tumor era tal que había crecido sobre el tronco encefálico y hacia la columna vertebral. “Los médicos no podían creer que ella todavía estuviera caminando y que todavía sintiera en sus manos y pies y que pudiera hablar por lo grande que era”.

¿Qué dice hoy en día el centro de salud?

“Nos entristeció escuchar sobre el diagnóstico de Lyla. Nuestros pensamientos están con ellos, en lo que debe ser un momento muy difícil”, declaró el Centro Médico Caen citado por el Mirror.

Además, instaron a comunicarse con ellos a través de su "sistema de quejas" para "mejorar nuestros servicios" y así "ofrecer a nuestros pacientes la mejor atención".

La niña de seis años junto al príncipe Harry. Foto: Hartlepool Mail

Mientras que Lyla O’Donovan está a pocas horas de cumplir siete años. Y con el apoyo de la organización benéfica Brain Tumor Research, ya expresa su felicidad tras recibir más de 450 tarjetas de cumpleaños.

Y el mes pasado ganó el prestigioso premio Inspirational Child que le entregaron el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle en una ceremonia en Londres.