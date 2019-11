Paro en Colombia: soldado se suicidó tras ser intimidado por su apoyo a los manifestantes [VIDEO]

Un soldado militar se quitó la vida presuntamente por temor a represalias contra él y su familia, luego de que mostrara su total apoyo al paro nacional en Colombia. El joven de 21 años fue identificado como Brandon Cely Páez, quien dejó grabado un video de tres minutos en el que manifiesta su decisión.

En dicho país, los ciudadanos llevan cinco días de protestas en contra del gobierno del presidente Iván Duque. Durante este tiempo, militares y manifestantes se han enfrentado provocando escenarios violentos.

No obstante, Cely Páez era uno de los miembros del ejército que apoyaba el paro nacional. En un video que publicó el pasado jueves, el joven mostraba su respaldo “al pueblo” y denunciaba también las precarias condiciones que existen en su equipo.

Lamentablemente, esta publicación fue el inicio de una serie de amedrentamientos por parte de sus compañeros, según explicó en su última grabación antes de su suicidio.

“Hola, soy Brandon Cely Páez, tengo 21 años, soy hijo mayor de una familia de cinco (...) Me han quitado la voz y el voto acá en el ejército, no tengo derecho a opinar, no tengo derecho a decir las falencias del sistema, o sobre las irregularidades que tiene el ejército”, empiezan sus declaraciones.

De acuerdo con el militar, tenía temor por posibles acciones en su contra, debido a su posición. “Hay muchas injusticias”, agregó.

Brandon Cely Páez respaldaba a los manifestantes y estaba en contra de la violencia.

“Me señalaron como un disociador y entonces yo, para salvaguardar mi bienestar, pedí poder salir de la base, lo que acarrea de 2 a 6 años de cárcel por delito de deserción. Por eso hago este video para protestar a favor de los estudiantes, decirles que peleen”, denuncia.

Asimismo, manifestó su decisión de quitarse la vida “por ser soldado y no poder opinar”. Finalmente, pidió a sus compañeros reflexionar sobre su accionar.

“No somos de izquierda ni de derecha, somos el pueblo. Nosotros, el ejército, se conformó por el pueblo, porque nuestra familia es del pueblo”, dijo.

"Apoyo totalmente el paro colombiano, el de las inconformidades del pueblo,y como soy soldado y no puedo mencionar esto, he decidido acabar con mi vida", finalizó.

Ejército Nacional se pronuncia

El video de Brandon Cely Páez fue viralizado en las redes sociales. Frente a este hecho, el Comando de la Décima Brigada del Ejército Nacional realizó un comunicado para aclarar lo sucedido.

En dicho anuncio se especifica que el joven soldado era orgánico del Batallón de Artillería N.° 13 General Fernando Lándazabal Reyes. Tenía 15 meses prestando servicio militar y el pasado sábado falleció en hechos “que son materia de investigación”.

De acuerdo con el Ejército, se abrió una investigación del caso para determinar la causa de muerte, y esclarecer el escenario en que ocurrió. Por último, envió un saludo de condolencias a la familia de Cely Páez.