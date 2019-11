Evo Morales es declarado huésped distinguido de la Ciudad de México [VIDEO]

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien se encuentra como asilado político en México, fue reconocido este miércoles como huésped distinguido de la Ciudad de México, en un acto encabezado por la jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum.

“A todos nos juzga la historia, por eso hoy no solo le damos la bienvenida, si no que lo nombramos Evo Morales huésped distinguido de la Ciudad de México”, manifestó Sheinbaum en el patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde aplaudieron al unísono.

En compañía de diputados, alcaldes y demás autoridades, Sheinbaum recordó que los nombramientos de huésped distinguido de la Ciudad de México son para gobernantes de distintos niveles y para “figuras cuya trayectoria los destaque o haya destacado en el ámbito político internacional”.

Posteriormente hizo un breve resumen de la gestión de Morales (2006-2019), entre los que mencionó la reducción tanto de la pobreza del 60 al 35% de su población, como de la deuda externa del 52 al 24%, el crecimiento anual promedio del 4.9% y el aumento de la esperanza de vida de 64 a 71 años.

“Hay momentos en donde la ambivalencia, el no posicionamiento y el vacío son símbolos de cobardía”, manifestó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que además fustigó el “golpe de Estado en donde se vio forzado a renunciar fuera del orden constitucional de su país”.

Morales renunció el domingo tras múltiples protestas en su contra, un motín policial y la “sugerencia” por parte de las Fuerzas Armadas de que dimitiera para pacificar el país, en caos tras los comicios presidenciales en los cuales se denunció fraude electoral.

La ceremonia se llevó a cabo prácticamente 24 horas después de la llegada de Evo Morales a la capital mexicana. Foto: EFE

El ex jefe de Estado saludó la distinción, que se otorga con una medalla y un pergamino, al tiempo que enfatizó que "no renunciamos por cobardes, sino para cuidar la vida de las personas".

“Lo que más me duele es, con qué sacrificio, esfuerzo y compromiso hemos construido la nueva Bolivia y ahora ya empiezan destruirla, eso me preocupa (...) sin justicia social no habrá paz, la paz no se garantiza con intervenciones militares”, apuntó Morales.