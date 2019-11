Mujer descubre que estaba embarazada el mismo día del parto [VIDEO]

La modelo de 23 años, Erin Langmaid, no se dio cuenta que estaba embarazada hasta que unas dolorosas contracciones la obligaron a realizar un peligroso trabajo de parto en el piso de su baño. La joven, oriunda de Melbourne (Australia), no tuvo panza en ningún momento y tomó pastillas anticonceptivas durante todo ese período.

Langmaid no experimentó signos de embarazo: como los antojos o su abdomen abultado, ya que solo se sintió enferma el día que nació Isla, una bebé con un peso de 3.6 Kg.

La joven llamó al episodio como “el mayor shock de su vida”. “El parto duró unos 10 minutos. Obviamente yo no lo podía creer. Fue realmente extraño”, dijo Erin, en una entrevista con el canal 7 News.

Tenso momento

Su novio escuchó la conmoción en el baño y se sorprendió con lo que encontró dentro. “Escuché un gran grito y corrí allí y abrí la puerta y estaba preocupado por ella, y luego vi a la pequeña y pensé ‘espera, hay dos’”, afirmó.

Lejos de celebrar la llegada de un nuevo miembro en la familia, la pareja pasó el susto de su vida al ver cómo su bebé ‘Isla’ dejó de respirar y comenzó a ponerse azul, fue entonces cuando Carty hizo una llamada frenética a los servicios de emergencia.

“¿Cuántas semanas estuvo embarazada?”, Le preguntó el operador de emergencias al nuevo padre.

“No lo sabemos. No sabíamos que estaba embarazada. La madre está bien y el bebé no está bien”, respondió el Sr. Carty.

“¿Qué le está pasando al bebé?”, preguntó el operador de emergencias.

“Se está poniendo azul”, respondió Carty, antes de que él y el operador salvaran la vida del bebé Isla.

Lo más extraño es que la Sra. Langmaid confesó que estaba usando inyecciones anticonceptivas para evitar un embarazo en plena cúspide de su carrera como modelo, y que estaba trabajando a tiempo completo. Su novio, Dan Darty, no puede creer que en su pequeña familia haya un nuevo integrante llamado “Isla”, la niña de sus ojos.

¿Qué es el embarazo críptico?

Lo que le pasó a Erin Langmaid, es uno de los casos más extraños que puede darse en algunas madres. Se trata del embarazo críptico y aunque es un fenómeno minoritario, se dan casos de mujeres que no saben que han concebido hasta muy poco antes de dar a luz.