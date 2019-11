Mujer se graba a escondidas pidiendo auxilio tras ser torturada [VIDEO]

Sumi Akter, una trabajadora migrante publicó un video suyo en donde cuenta todos los maltratos y ataques sexuales que ha sufrido a manos de sus empleadores en Arabia Saudita, informó AFP.

En medio de lágrimas y desconsuelo, la joven de 25 años venida de Bangladés, quien se desempeñaba como empleada del hogar, se grabó a escondidas pidiendo ayuda tras relatar todos los maltratos y abusos a los que ha sido sometida por parte de las personas que la contrataron.

“Me encerraron por 15 días y apenas me daban de comer. Me quemaron las manos con aceite caliente y me ataron. Me torturaron y golpearon repetidamente y luego me llevaron a otra casa, donde sufrí lo mismo”, dice la joven en el video, al mismo tiempo que muestra las cicatrices que le dejaron.

Sumi ruega ser repatriada y añade: “creo que no voy a vivir, voy a morir, sáquenme de este lugar".

La víctima aún vive en la ciudad de Yeda y su teléfono celular ha sido confiscado tras la publicación del video, según lo denunció BRAC, una ONG humanitaria bangladesí.

El video ha circulado por la red generando la indignación del mundo tras ver como estos actos tan violentos pasan desapercibidos ante las autoridades.

El gobierno Bangladés se ha comunicado con la agencia de empleos en el extranjero para poder repatriar a la mujer maltratada lo más pronto posible.

Extrema violencia

Desde 1991 se han registrado a unas 300 000 mujeres bangladesíes viajando al país árabe en busca de trabajo, según datos recolectado por el portal Al Jazeera.

Un grupo de protección de migrantes informó el mes pasado que el 61% de mujeres encuestadas tras regresar a su país desde Arabia Saudita confesaron haber sufrido diferentes tipos de maltrato.

Además, el 14% de ellas confesó haber sido ultrajada sexualmente por sus empleadores.

Según ABC, hasta la fecha solo en este año han sido repatriados 48 cuerpos de mujeres desde Arabia Saudita.