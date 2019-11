Manipuló a una niña para tener relaciones sexuales con ella y su novio, pero la dejaron libre

En ese entonces, Chloe Bradley tenía 17 años, le envió un mensaje a su novio, Anthony Roscoe de 27, y le propuso la idea de mantener relaciones sexuales con otra menor de edad, desencadenándose el acto ilícito un 20 de agosto de 2017.

En tono burlón, Roscoe respondió que sólo era un “juego” y que “no traería niños”, mientras que Bradley se dirigía con la menor en autobús a su casa, donde se turnaba para tener sexo con ambos.

Afortunadamente, la policía de Inglaterra que se encontraba patrullando por la zona vio saliendo a dos chicas de la casa de Roscoe a las 5:30 de la mañana del día siguiente y comenzó a sospechar. Sin pensarlo dos veces, los detectives interrogaron a Roscoe sobre el incidente, y mencionó: “Cuando alguien te entregue el Santo Grial, vas a agarralo, ¿no?”.

Mujer se salva de la cárcel tras organizar un trío con una niña de 12 años y su novio

Culpable

Chloe Bradley, de Wigan, Gran Manchester, se declaró culpable en el Tribunal de la Corona de Bolton por organizar la comisión de un delito sexual infantil. La justicia le dio 22 meses de cárcel suspendida por un año, le ordenaron usar una etiqueta electrónica durante tres meses y firmar el registro de delincuentes sexuales durante diez años.

Por otro lado, el padre de la víctima confesó que su pequeña se había enfrascado en un mundo de fiestas, drogas y alcohol, junto a Chloe Bradley. Una situación que le permitió al fiscal Blakebrough afirmar que la chica era vulnerable a la explotación sexual.

Roscoe fue arrestado a las 10 de la mañana y negó muchas acusaciones diciendo que lo hacían “sentirse enfermo”.

La víctima, ahora de 14 años, no perdió la oportunidad para confesar delante de un tribunal que “odia” a Bradley y se siente “entumecida por lo que sucedió”. En una declaración, mencionó: ‘No sé cómo sentirme sobre lo que me pasó. Me ha cambiado mentalmente, no duermo y tengo recuerdos”, recalcó.

Roscoe fue arrestado a las 10 de la mañana y negó muchas acusaciones diciendo que lo hacían “sentirse enfermo”; sin embargo, durante una entrevista, aceptó que había tenido relaciones sexuales con ambas chicas.

Durante la sentencia, el juez Graeme Smith, le mencionó a Roscoe que estaba “desesperado por tener relaciones sexuales”, y que “no hizo nada para averiguar la edad”. Asimismo, el hombre también fue objeto de una Orden de Prevención de Daños Sexuales por un período de cinco años.