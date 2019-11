‘Diablo’, el hombre más perforado del mundo que tiene 278 piercings en el miembro viril [VIDEO]

Durante los últimos años, el arte corporal se ha vuelto popular, y es raro caminar por la calle sin ver a alguien que tenga algún piercing o un tatuaje. Sin embargo, la historia un personaje oriundo de Alemania conocido como ‘El diablo’ te dejará impactado.

Rolf Buchholz, es un hombre de 60 años, quien ha sido reconocido por el récord Guinness como el ‘personaje con más perforaciones en el mundo’, al tener 453 piercing de metal en el rostro, de los cuales, 278 se encuentran en la zona genital. Además, tiene dos cuernos hechos de teflón, coral y silicona incrustados en la frente.

“No son un problema en absoluto”, dice Buchholz. “Tengo piercings desde hace tanto tiempo que si hubiera habido un problema ya me habría deshecho de ellos”. No obstante, declaró a la prensa internacional The Sun que posee 94 anillos de metal en la boca.

Buchholz, que trabaja en un centro de telecomunicaciones, reveló que el único problema que tuvo respecto a su apariencia fue en el 2014, cuando trató de pasar por la seguridad del aeropuerto de Dubái, donde las autoridades lo escoltaron con temor por su aspecto, y lo calificaban de ‘brujo’.

El denominado ‘Diablo alemán’ aparte de poseer cientos de perforaciones, tiene las cejas delineadas por arriba y por debajo por hieras de bolitas plateadas y su cuerpo está cubierto por miles de tatuajes. Los más visibles se encuentran en la zona del cuello y el cuero cabelludo.

El sexagenario volvió a aparecer ante las cámaras para una convención de tatuajes de Bruselas. El evento concentra a cientos de fanáticos de las perforaciones, las modificaciones corporales y los tatuajes. Allí, los mejores tatuadores muestran su destreza y diseños, los cuales se convierten en tendencia.