Braian, fue ridiculizado en redes y hoy es respaldado por Alberto Fernández [VIDEO]

Braian Gallo, de 27 años, pasó de ser un meme viral en el cual se burlaban de él por su aspecto en redes sociales, a ser recibido por el flamante presidente electo de la Argentina, Alberto Fernández. Un cambio de vida en cuestión de horas.

El domingo Braian cumplió con su deber de ser presidente de mesa en la ciudad de Moreno, Buenos Aires, donde además terminó feliz porque ganaron sus candidatos. Sin embargo, para él la jornada tuvo un tinte claroscuro al enterarse que había sido discriminado.

Acudió con una gorra con visera echada hacia atrás y un suéter deportivo del Real Madrid. Sin darse cuenta lo fotografiaron y la imagen, que está fuera de foco, terminó viralizada con comentarios despectivos.

“Dame el DNI (Documento Nacional de Identidad) y el celu también”, publicó un usuario en Facebook; “si votás en Moreno no lleves cosas de valor”, escribió otro.

Rápidamente reaccionaron familiares y políticos, entre ellos Fernández, quien el martes fustigó el caso del joven y le expresó su apoyo. “El país que se viene va a dejar atrás los prejuicios y la discriminación. Todos somos Brian”.

Y este miércoles lo recibió en sus oficinas, ubicada en el barrio de San Telmo en la Ciudad de Buenos Aires, donde se tomó fotos con él y se puso una gorra con visera echada hacia atrás en solidaridad con Braian.

El presidente electo de la Argentina condenó la discriminación a este joven que fue fiscal de mesa. Foto: Twitter

“Para que todos entiendan cómo es la historia: la gorra no cambia nada”, subrayó el líder de la coalición peronista Frente de Todos.

Braian reacciona

En entrevista concedida a Telefe Noticias desde el barrio en el que vive, en Cuartel V de Moreno, el joven se pronunció sobre su caso y confesó que le “dolió” ver la reacción de la gente en redes sociales.

“Yo no soy ningún chorro (ladrón), ningún delincuente, voy a laburar todos los días. Si fuera un chorro no estaría viviendo acá”, subrayó Braian, quien trabaja por la mañana en una cooperativa y al mediodía en un merendero.

Mensualmente gana 12 mil pesos argentinos (unos 200 dólares aproximadamente) que no le alcanza para cubrir las necesidades en su hogar, donde vive con su pareja y su hijo de cuatro años. “En cinco o seis días no tenés más plata (...) y eso es lo que me da bronca, que me tengo que bancar (aguantar) que me traten de chorro”.

Sobre el mensaje “Todos somos Brian” que lanzó Alberto Fernández comentó: “Te toca el corazón lo que dijo (...) es para que la gente vea que podemos ser mejores y estar unidos”.