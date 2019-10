Trump confirma la muerte del reemplazo de Al-Baghdadi, sangriento líder del Estado Islámico

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó a través de su cuenta de Twitter que las tropas norteamericanas ejecutaron a quien sería el reemplazo de Abu Bakr al-Baghdadi, el máximo líder del Estado Islámico abatido hace pocos días.

“Acabo de confirmar que el reemplazo número uno de Abu Bakr al-Baghdadi ha sido terminado por las tropas estadounidenses. Lo más probable es que haya ocupado el primer puesto. ¡Ahora también está muerto!”, escribió el mandatario.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead!