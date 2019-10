‘La niña de Napalm’ revela que deseó haber muerto en el ataque del que fue víctima

Kim Phuc, conocida como la ‘niña de Napalm’, hizo grandes revelaciones sobre lo que pasó con ella después de que su fotografía diera la vuelta al mundo. Contó que sintió vergüenza por haber estado desnuda y que deseó haber muerto junto a sus primos aquel día.

La menor tenía 9 años cuando su aldea fue atacada por un avión vietnamita en 1972, en un contexto de guerra. Las bombas quemaron sus ropas y gran parte de su cuerpo. Ella huía corriendo y llorando totalmente desnuda junto a otros niños y el momento fue capturado por un fotógrafo.

La imagen dejó asombrados a todos por destapar la cruda realidad de las víctimas de guerra en Vietnam. Estuvo en la portada de muchos medios de comunicación e incluso fue ganadora del aclamado premio Pulitzer.

Depresión e intentos de suicidios

Hoy con 56 años, Kim asegura que pasó por momentos bastante difíciles después de que su fotografía fuera visibilizada a todo el mundo. Ella se enteró 14 meses después de lo ocurrido y confiesa que la hizo sentirse “fea”.

“Dije: ‘¿Por qué alguien tomó mi foto así? Estaba desnuda y en agonía. Estaba llorando. Era una niña pequeña y estaba avergonzada, me sentí fea”, cuenta a The Sun.

Sin embargo, no solo la foto contribuyó a que Kim pasara por malos ratos. Las quemaduras que sufrió fueron graves al punto de que sus padres tuvieron que recogerla en la morgue porque los médicos la dieron por muerta.

Kim creyó que jamás se casaría, pero lo hizo en 1992.

Afortunadamente, un amigo de su papá se dio cuenta de que todavía respiraba e hicieron todo lo posible para salvarla. Fue sometida durante más de un año a 15 operaciones y por fin pudo regresar a casa.

No obstante, el dolor de Kim continuó. Esta vez no fue físico, sino emocional. Quiso ver a su mejor amiga y ella, al ver sus herida, no quiso acercársele porque se asustó.

“Me sentí incapaz de ser amada. Eso me dolió más que mis quemaduras”, señala.

A los 19 años, Kim sintió que no podía más. Intentó suicidarse y pasaba la mayor parte del tiempo deprimida.

Había empezado a estudiar Medicina en la universidad de Saigón, pero el gobierno comunista de Vietnam se percató del interés global de ella por la foto. En consecuencia, decidió retirarla de la institución.

“Deseé en ese momento haber muerto con mis dos primos en esas bombas”, cuenta.

“Perdí mi sueño. Perdí mi futuro (...) No pude terminar mi educación y debido a mis cicatrices y dolor deformados, pensé que nunca me casaría y nunca tendría una vida normal”, agrega.

Kim sufrió quemaduras en gran parte de su brazo y su espalda.

Un nuevo giro

En 1982, la vida de Kim cambió para siempre. Se convirtió en cristiana y el nuevo primer ministro le permitió viajar a Cuba para estudiar. Allí conoció a su actual pareja, con quien se casó en 1992.

Actualmente viven en Canadá y tienen dos hijos, uno de 25 y el otro de 21 años. A raíz de su experiencia se desempeña como activista por la paz y ha sido reconocida por ello.

Sobre su foto, Kim explica que ha cambiado su perspectiva. Dice estar “agradecida” de ser la niña de Napalm y que es amiga íntima de Nick Ut, el reportero gráfico que pudo hacer visible la imagen.

Kim es amiga íntima del reportero gráfico que hizo la foto.

“Veo mi foto como un poderoso regalo. La guerra casi destruyó mi cuerpo, mi vida y me dejó sin esperanza. Pero ahora le digo a la gente lo hermoso que podría ser el mundo si todos aprendieran a vivir con paz, esperanza y perdón”. afirma.