Hombre que abusó de dos mujeres fue condenado a cadena perpetua

Un sujeto fue condenado a cadena perpetua por asaltar y abusar sexualmente de dos mujeres en dos ciudades del Reino Unido, que están a ocho horas de diferencia. El hombre fue identificado como Temesgen Desta, originario de Etiopia.

Según Birmingham Live, el africano de 32 años hizo un intento fallido de violación en Crosby, que queda en el condado de Merseyside. Horas después llegó a Birmingham al coger un tren y violó a otra mujer tras invadir su departamento.

Estos hechos sucedieron el 14 de marzo del presente año en Reino Unido y Temesgen Desta fue arrestado siete días después en Escocia. Según información de la Policía del condado de Tierra Medias Occidentales, las mujeres llegaron a terminar con graves traumas psicológicos.

Una de las víctimas manifestó que luego de este hecho, no ha estado en bares o clubes por las noches. Incluso, señaló que afectó su vida social. “Me he obsesionado con cerrar la puerta con dos cerraduras y no puedo dormir sin revisar”, puntualizó la mujer afectada.

Desta llegó a negar estas acusaciones por parte de las víctimas y afirmó que fue torturado por agentes policiales del Reino Unido.

El juez del Tribunal de la Corona de Birmingham sentenció que Desta “es un violador violento y depredador”. “No ha mostrado remordimiento ni comprensión de su ofensa. Si es liberado, representaría un peligro extremo para las mujeres", añadió.

Asimismo, el africano también fue encarcelado en el 2018 por “abusar racialmente”, según The Mirror, del personal de seguridad y al mismo tiempo poseía un cuchillo, pero Temesgen Desta evitó su deportación.