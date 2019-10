Bayly: “...Chile era un modelo de éxito, pero ahora es una jungla latinoamericana” [VIDEO]

Este miércoles, Jaime Bayly, se refirió sobre el comportamiento ejercido por gran parte de los protestantes en Chile, etiquetándolo de “inaceptable”.

“La izquierda latinoamericana se ha ensañado contra el presidente Sebastián Piñera y me parece que han exagerado mucho al culparlo de todas las desgracias”, detalló.

En tanto, catalogó al discurso ofrecido por el mandatario chileno durante esta semana como adecuado. “Me parece muy bien que Piñera haya pedido perdón, me pareció un discurso apropiado”, precisó.

“Las cosas en Chile están bien no están mal, están razonablemente bien y mucho mejor que en los países vecinos”, comentó el periodista peruano

El comunicador dijo que el progreso económico no elimina la insatisfacción y que los jóvenes chilenos quieren más pero también son impacientes.

“Considero que no hay una crisis terminal, ni un modelo fracasado, sino que los jóvenes quieren más y reclaman a la brava”, opinó Bayly.

“Esta forma de protestar de los jóvenes no me termina de agradar. Agredir a la policía, quemarlo todo, destruir la propiedad pública y privada no puede ser el camino al progreso”, puntualizó

Lamentó que hasta ayer (23 de octubre) se hayan reportado 18 muertos en protestas.

Habló sobre algunas estadísticas que colocan a Chile como un verdadero líder latinoamericano en renglones positivos. Explicó que el país sureño tiene 6,7% de pobreza en la actualidad y una inflación anual de solo un dígito desde el año 1994.

“Chile ha mostrado una brutal industria exportadora. Es sin duda, una potencia económica de América Latina”, comentó.

“Yo diría que la gente que protesta en las calles es una ruidosa minoría (...) Chile era un modelo de éxito, pero ahora es una jungla latinoamericana”, señaló.

Indicó además que es preocupante lo que sucede porque las inversiones podrían estancarse. “Los inversionistas dirán: antes Chile era un modelo de éxito y ahora es una jungla latinoamericana más y así que mejor nos vamos.. eso es realmente suicida”, mencionó.

“Si estos muchachos quieren vivir mejor que no lo quemen todo”, indicó Bayly.